Piedras Negras suma ocho días entre las ciudades más calurosas de México

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Piedras Negras acumuló ocho días consecutivos entre las tres temperaturas máximas más altas registradas en México, con cuatro jornadas en el primer lugar nacional, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, recopilados por la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila.

Del 5 al 12 de agosto, la ciudad registró temperaturas superiores a los 40 grados centígrados todos los días, manteniéndose de manera constante entre los primeros lugares del registro nacional.

El 5 de agosto se alcanzaron 40.2 grados, lo que ubicó a Piedras Negras en el tercer lugar nacional. Un día después, la temperatura fue de 40.5 grados, también en la tercera posición.

El 7 de agosto, el termómetro marcó 41 grados y la ciudad ocupó el segundo lugar nacional.

La temperatura volvió a alcanzar 40.6 grados los días 8 y 9 de agosto, registros que colocaron a Piedras Negras en el primer lugar nacional. El 10 de agosto, con la misma temperatura, se ubicó en el segundo puesto.

El 11 de agosto, el calor aumentó nuevamente hasta los 41 grados, con lo que Piedras Negras volvió a ocupar el primer lugar nacional.

El registro más elevado del periodo llegó el 12 de agosto, cuando la temperatura alcanzó los 42.4 grados centígrados, la máxima de los ocho días y nuevamente la más alta del país.

Con estos registros, Piedras Negras permaneció ocho días consecutivos dentro del Top 3 nacional de temperaturas máximas y encabezó el listado en cuatro ocasiones.

Ante las condiciones de calor extremo, Protección Civil de Coahuila mantiene el llamado a la población a extremar precauciones, principalmente entre quienes realizan actividades al aire libre o permanecen expuestos a las altas temperaturas durante periodos prolongados.