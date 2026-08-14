Retiran 13 visas: Castiga Estados Unidos el turismo de parto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han comenzado a cuestionar, retener y, en algunos casos, cancelar visas de turista a residentes fronterizos que tuvieron hijos en Estados Unidos y que presuntamente utilizaron de manera intencional la visa B1/B2 para acudir al país a dar a luz.

Jorge Salinas Cuéllar, abogado especializado en asuntos migratorios y asesor legal en trámites de visas, con más de 22 años de experiencia, señaló que durante las últimas dos semanas al menos 13 personas lo han consultado por casos en los que sus visas fueron retenidas al cruzar hacia Eagle Pass. "Me han llamado clientes para consultar, algunos que hemos orientado en otros temas, pero que los están cuestionando a la hora de cruzar hacia Eagle Pass", explicó.

El abogado aclaró que la visa B1/B2 permite realizar actividades de turismo y negocios, pero que su utilización para acudir a Estados Unidos con el propósito de recibir atención médica para un parto puede derivar en una acción migratoria cuando los agentes determinan que hubo un uso indebido. "Se cancela porque hacen mal uso de ella. Es de turista y no para irse a aliviar o ser atendida de un parto en Estados Unidos, y por eso los agentes los cuestionan al momento del cruce", sostuvo.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Salinas Cuéllar, los oficiales están poniendo especial atención en personas mexicanas que tuvieron hijos en Estados Unidos, con el propósito de determinar si ingresaron al país utilizando una visa de turista para dar a luz. Para ello, explicó, los agentes pueden realizar cuestionamientos durante la inspección y recabar declaraciones o elementos que permitan establecer el motivo del viaje.

El abogado señaló que ya se han presentado casos en los que viajeros fueron cuestionados sobre el nacimiento de alguno de sus hijos. En uno de ellos, dijo, la persona pudo acreditar que se trató de una emergencia médica y que el médico que la atendió respaldó esa circunstancia, por lo que la visa le fue devuelta. En otro caso, relató, una mujer embarazada fue retenida y cuestionada sobre el lugar donde recibiría atención médica. Al no poder acreditar que sería atendida por el IMSS en México, transcurrió el plazo de 48 horas establecido para el procedimiento y, posteriormente, su visa fue cancelada.

Detalles confirmados

Salinas Cuéllar afirmó que el Gobierno de Texas también investiga hospitales que ofrecen servicios médicos a extranjeros relacionados con partos, como parte de un mayor escrutinio a los servicios utilizados por personas extranjeras. Según el abogado, de esa investigación podría derivarse información sobre personas que posteriormente serían identificadas durante sus cruces fronterizos y enviadas a una segunda revisión para determinar el motivo de sus viajes anteriores a Estados Unidos.

"En el tema de la revisión de las visas no nada más va a ser la base de datos que tiene migración, también va a ser la base de datos que haga el Gobierno de Texas recabada de todos los hospitales del estado, por lo que el tema de la cancelación y revisión de visas apenas comienza", advirtió.

Salinas Cuéllar consideró que el cruce de información entre registros migratorios y datos hospitalarios podría ampliar el número de personas sometidas a revisión. Hasta ahora, los casos señalados por el abogado corresponden a consultas de sus clientes y a situaciones que, según su relato, se han presentado en los cruces hacia Eagle Pass.