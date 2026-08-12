Reportan víboras en el Bordo Norte de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Vecinos de los sectores Bordo Norte y Miguel Garza reportaron la presencia de un nido de víboras y solicitaron nuevamente la intervención del área de Ecología para atender la situación.

Los habitantes señalaron que no es la primera ocasión en que solicitan atención de las autoridades ante la presencia de los reptiles, por lo que pidieron realizar una inspección en la zona.

Advirtieron que la presencia de las víboras podría representar un riesgo para los habitantes de sectores cercanos, entre ellos Lázaro Cárdenas, Las Argentinas y División del Norte.

Los vecinos solicitaron que el reporte sea atendido para determinar la situación y, en su caso, realizar las acciones correspondientes para retirar a los reptiles y prevenir algún incidente.

La preocupación, señalaron, se mantiene debido a la cercanía de las áreas habitacionales y al tránsito cotidiano de vecinos por el sector.

Hasta el momento, el reporte corresponde a la denuncia de los habitantes, quienes esperan que personal del área de Ecología e Imagen Urbana acuda al sitio para verificar la presencia de los reptiles y determinar las medidas a seguir.