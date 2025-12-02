Aprehenden a Luis Jaime "N" por presunta agresión y privación de la libertad en la colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Agencia de Investigación Criminal cumplió una orden de aprehensión contra Luis Jaime N en Piedras Negras, a quien se le imputan los delitos de violencia familiar, privación ilegal de la libertad y violación en perjuicio de una mujer.

De acuerdo con las autoridades, la denuncia se originó luego de que residentes de la colonia Villa Real escucharan los gritos de auxilio de una mujer en una vivienda ubicada sobre la calle Príncipe Enrique. A la llegada de los agentes, la víctima relató que había sido agredida por su expareja, a quien identificó como responsable.

Detalles de la detención de Luis Jaime N

La afectada formalizó la denuncia en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, lo que permitió obtener el mandamiento judicial para detener al presunto agresor. Tras su captura, Luis Jaime N fue puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en la audiencia inicial.

Acciones de la Agencia de Investigación Criminal

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó la ejecución del mandamiento y señaló que se siguen las diligencias correspondientes.

Asimismo, se dio a conocer que el detenido viajaba en un vehículo Dodge Attitude blanco junto con Paola Margarita Martínez Martínez, de 36 años, reportada como desaparecida desde el 25 de noviembre. Ambos fueron localizados más tarde por autoridades en un filtro de revisión instalado en la carretera Saltillo–Ramos Arizpe.

Impacto en la comunidad tras la denuncia

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de Piedras Negras, quienes han expresado su apoyo a la víctima y su deseo de que se tomen acciones más contundentes para prevenir la violencia de género en la región.