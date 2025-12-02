Cierran nueve salones por brotes de virus de mano-pie-boca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los casos de mano-pie-boca continúan presentándose en la región, con brotes activos en ocho escuelas de Piedras Negras y el cierre temporal de nueve salones, informó Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01. Aclaró que la suspensión de actividades es parcial y que no existen cierres totales de planteles, pese a la confusión generada en algunos reportes mediáticos.

"Tenemos nueve salones en clases en línea. Son brotes pequeños, de dos o tres alumnos por salón. La mayoría termina su aislamiento en tres días", explicó. Belloc destacó que las bajas temperaturas ayudarán a disminuir la circulación del virus, más activo en climas cálidos, aunque aumentan los riesgos por infecciones respiratorias.

El especialista pidió a padres y madres de familia no enviar a la escuela a menores con síntomas. "Si presentan ronchas o granitos en boca, manos o pies, o bien síntomas respiratorios como tos, fiebre, estornudos o cuerpo cortado, deben llevarlos primero a consulta. Las escuelas tienen instrucciones de aplicar filtros y no permitir el ingreso de niños enfermos", señaló.

A pesar de que los brotes han sido constantes durante varias semanas, Belloc Sandoval afirmó que el protocolo ha evitado contagios masivos. "Suena alarmante hablar de ocho salones, pero son muy pocos considerando todas las escuelas de la jurisdicción. La cadena de transmisión se corta bien con las indicaciones: filtros, uso de cubrebocas en casos sintomáticos, lavado de útiles y desinfección con agua y cloro", detalló.

Acciones de la autoridad ante brotes de mano-pie-boca

Sobre la vigilancia epidemiológica, explicó que los casos respiratorios graves se notifican directamente desde hospitales del IMSS o del Hospital General, mientras que la Jurisdicción mantiene un censo semanal para identificar incrementos y actuar oportunamente. "Cualquier institución, pública, privada o empresa, debe reportar cuando tienen dos o más casos en un mismo espacio para iniciar la investigación y dar recomendaciones", dijo.

Recomendaciones para padres sobre síntomas de mano-pie-boca

Belloc reiteró que todos los brotes de mano-pie-boca actualmente registrados pertenecen a escuelas de Piedras Negras y pidió mantener las medidas de higiene para evitar más cierres temporales.