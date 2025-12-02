Tras paros carreteros Descartan desabasto y alzas de precio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Durante los días recientes en que se registraron paros nacionales en carreteras del país, el suministro de mercancía interna prácticamente no enfrentó complicaciones significativas. De acuerdo con Héctor Rodríguez López, comerciante local y economista, las afectaciones fueron mínimas y se concentraron en productos del campo provenientes de estados agrícolas como Sinaloa y Michoacán.

"Pues mira, fueron menores, la mera verdad. Solo algunos productos del campo, principalmente aquellos que vienen de los estados productores. Hubo algunos días que hubo algún problema; sin embargo, no pasó a mayores. No hubo afectaciones en los precios, no se cayó en un desabasto importante", explicó.

Impacto de los paros en el suministro local

Rodríguez López señaló que los contratiempos se dieron principalmente en los primeros días de los bloqueos, pero la situación se fue normalizando conforme avanzaron las negociaciones entre los grupos inconformes y el gobierno federal.

"Ahorita ya todo está matizado. Ya se normalizó en estos últimos días; al parecer ya hubo acuerdos y esa es una noticia positiva para nosotros los comerciantes, sobre todo los que manejamos productos del campo y perecederos, más en estas temporadas de fin de año que son muy importantes para el abasto de la población", destacó.

Declaraciones de Héctor Rodríguez López sobre el desabasto

El comerciante también descartó que la coyuntura haya sido utilizada para elevar precios.

"No se encarecieron los precios, no hubo especulación como en otras ocasiones. Los productos se mantuvieron estables, y esperemos que así continúe", afirmó.