Citarán a exobispo por presunto abuso de sacerdote a menor en parroquia de la colonia San Joaquín

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía de Piedras Negras abrió una investigación tras la denuncia presentada por una mujer que afirma haber sido víctima de abuso sexual en 2007, cuando era menor de edad, dentro de una parroquia ubicada en la colonia San Joaquín. En su querella, señaló como presunto responsable al sacerdote Luis Efraín N.

Acciones de la autoridad en el caso de abuso sexual

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que todas las personas que pudieran estar relacionadas con el caso, ya sea de manera directa o indirecta, serán citadas a declarar ante el Ministerio Público como parte de las diligencias obligatorias.

El funcionario precisó que, debido a que los hechos ocurrieron durante la administración del entonces obispo Alonso Gerardo Garza Treviño —hoy emérito—, este también deberá rendir su declaración, al igual que el sacerdote señalado y cualquier integrante de la Iglesia mencionado en la denuncia.

Detalles sobre la denuncia presentada en Piedras Negras

Gómez Rodríguez destacó que el caso se investiga con premura al tratarse de un delito considerado grave por el Código Penal y que, además, incluye la agravante de que la víctima era menor de edad al momento de los hechos. Las indagatorias continúan para esclarecer lo ocurrido.