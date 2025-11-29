CANACO Piedras Negras celebra 105 años con gran promoción comercial y sorteo de $105,000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Piedras Negras celebrará su 105 aniversario con la 20ª Promoción Comercial 2025, evento en el que participaron decenas de comercios locales y que tendrá su cierre el próximo lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas en sus instalaciones.

¿Qué premios se ofrecerán en el sorteo?

De acuerdo con la organización, el sorteo principal otorgará un premio de $105,000 pesos al primer lugar, como parte del impulso anual para fortalecer el consumo local y reconocer la preferencia de los clientes.

Además, se entregarán regalos sorpresa donados por socios de la cámara empresarial, quienes se sumaron a la celebración y al fomento de la actividad comercial en la ciudad.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la CANACO, ubicadas en Periodistas 701, colonia Las Fuentes, Piedras Negras, Coahuila.