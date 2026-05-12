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Piedras Negras

Investigan presunta agresión sexual entre menores en colonia Villa Real

PRONNIF y autoridades ministeriales mantienen seguimiento del caso para garantizar la protección de los menores involucrados.

Por Exzael Becerril - 12 mayo, 2026 - 07:00 p.m.
Investigan presunta agresión sexual entre menores en colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades ministeriales y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) mantienen abierta una investigación tras el reporte de una presunta agresión sexual ocurrida entre menores de edad en la colonia Villa Real.

El caso salió a la luz luego de que una niña de 3 años fuera llevada por su madre al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS para recibir atención médica, señalándose como presunto responsable a un menor de 7 años.

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Acciones de la autoridad

Tras el reporte, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las primeras indagatorias y rindieron el informe correspondiente ante el Ministerio Público, mientras que la PRONNIF asumió el seguimiento del caso para determinar el entorno familiar y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que se realizan entrevistas a familiares y diversas diligencias para esclarecer la situación y garantizar la protección de los menores involucrados.

Detalles confirmados

El funcionario recordó que, conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes, un menor de 12 años no puede ser sometido a un procedimiento penal, por lo que el niño señalado no podría ser detenido. No obstante, indicó que las autoridades de protección familiar continuarán con las acciones correspondientes derivadas de este caso.

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