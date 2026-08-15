Mata a ranchero e intenta quitarse la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Lo que comenzó con una discusión en un rancho ubicado rumbo al Cereso de Piedras Negras terminó con un hombre de 67 años muerto a balazos y el presunto responsable intentando quitarse la vida al verse acorralado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando la víctima acudió al predio en compañía de su hijo para llevar víveres a un trabajador del rancho.

Los hechos ocurrieron en un rancho cerca del Cereso de Piedras Negras

De acuerdo con las primeras investigaciones, en el lugar se registró una discusión entre el trabajador y el hombre de 67 años. En medio del altercado, el presunto responsable tomó una escopeta y le disparó en varias ocasiones.

Los proyectiles lesionaron al ranchero en el abdomen y el brazo izquierdo. Tras la agresión, el atacante huyó a bordo de una camioneta, mientras el hijo de la víctima trasladó a su padre por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría.

Pese a la atención médica, el hombre falleció alrededor de las 2:10 horas, como consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

La víctima fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría

Tras el homicidio, elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar al responsable.

Horas más tarde, durante el operativo para localizarlo, agentes lograron ubicar al sospechoso en la colonia Praderas, donde fue identificado como Juan N.

El presunto responsable habría intentado quitarse la vida. La intervención de las autoridades evitó que consumara su propósito y finalmente quedó bajo custodia. Fue llevado de emergencia a un hospital de la ciudad.

Juan N fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su responsabilidad en la muerte del hombre de 67 años y resolver su situación jurídica.

PIE DE FOTO: Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias tras el homicidio de un hombre de 67 años; horas después, el presunto responsable fue localizado en la colonia Praderas.