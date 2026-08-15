Endurecen revisiones de visas B1/B2 y cae el flujo en los puentes internacionales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las revisiones exhaustivas de visas B1/B2 por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) han generado temor entre habitantes de Piedras Negras y una marcada disminución en el flujo por los puentes internacionales.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, las inspecciones se intensificaron desde el pasado sábado y continuaron este viernes desde las primeras horas del día, cuando los cruces internacionales registraron poca afluencia.

Según los testimonios, las revisiones estarían dirigidas, entre otros casos, a detectar posibles situaciones relacionadas con el llamado "turismo de parto", indagar presuntas "bodas de ciudadanía" y sancionar a personas que ingresan a Estados Unidos para adquirir mercancías con fines de reventa en México.

Aumento de las inspecciones

El endurecimiento de las inspecciones también ha generado preocupación entre familias que cruzan habitualmente hacia Eagle Pass, particularmente ante la proximidad del regreso a clases.

La situación ha provocado incertidumbre sobre posibles sanciones para quienes se hagan cargo de menores, pues, de acuerdo con los testimonios, podrían enfrentar multas o consecuencias relacionadas con sus documentos migratorios, incluidas visas o residencias.

Impacto en la comunidad

Testigos también reportaron casos de madres retornadas a Piedras Negras, mientras que menores permanecieron en Eagle Pass a la espera de familiares, guardianes o tutores.

La reducción del flujo vehicular y peatonal refleja el temor de los usuarios ante las revisiones, en un periodo en el que tradicionalmente aumenta el movimiento fronterizo previo al inicio del ciclo escolar.