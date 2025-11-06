Migrante hondureño solicita la devolución de su motocicleta robada y desmantelada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Luego de más de dos semanas de haber denunciado el robo de su motocicleta, José Luis Troche Murillo, de origen hondureño, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para gestionar su devolución.

Troche relató que el vehículo le fue robado cuando lo dejó estacionado cerca de un vivero en la avenida Lázaro Cárdenas. Días después, la motocicleta fue localizada desmantelada en la colonia Año 2000.

El afectado, quien trabaja en una agencia de vehículos situada en las inmediaciones de la calle Mutualistas, entregó los documentos que la Fiscalía le solicitó para acreditar la propiedad.

Pidió que se le regrese la motocicleta en las condiciones actuales, señalando que él puede reconstruirla, ya que es su único medio de transporte. La autoridad ministerial analiza la documentación para proceder con la entrega correspondiente.