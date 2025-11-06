Avanza investigación por presunto maltrato animal en relleno sanitario de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) continúa con las investigaciones derivadas de tres denuncias por presunto maltrato animal, presentadas hace más de un mes tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaban restos de caninos en el relleno sanitario.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la investigación presenta avances importantes y que en breve concluirán las declaraciones de los involucrados, paso necesario para definir la responsabilidad penal correspondiente.

"Cada persona tuvo algún grado de participación, pero será el resultado de la investigación el que determine el tipo de delito y sus agravantes", explicó.

Gómez Rodríguez agregó que se espera concluir la carpeta de investigación en los próximos días, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.