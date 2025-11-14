Detienen a presunto implicado en caso de violencia familiar en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Carlos Jesús, quien es investigado por su posible participación en un caso de violencia familiar ocurrido recientemente en el municipio de Allende.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, la aprehensión derivó de una orden solicitada por el Ministerio Público, luego de integrar los primeros elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde permanece bajo custodia mientras se llevan a cabo los trámites legales preliminares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La autoridad ministerial adelantó que la audiencia inicial se realizará en las próximas horas, momento en el que un juez decidirá la situación jurídica del imputado y definirá las medidas cautelares que habrán de aplicarse.