"Yo soy lo que él siempre ha querido ser": Jacobo Rodríguez arremete contra Lorenzo Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, endureció nuevamente el tono contra el gerente general del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, luego de que éste celebrara el fallo del Juzgado Tercero de Distrito que ratificó a los actuales consejeros del organismo.

"Yo soy lo que él siempre ha querido ser", lanzó el edil, en una de sus declaraciones más directas desde que inició el conflicto entre ambos funcionarios.

Rodríguez acusó a Menera de haber reaccionado con "majaderías" tras la resolución federal, aludiendo a una fotografía que el gerente publicó como gesto de festejo. Según el alcalde, ese tipo de expresiones obedecen a un "círculo cercano" que, dijo, influye de manera negativa en la conducta de Menera. "Es muy evidente quién lo está envenenando todo el tiempo", sostuvo.

El presidente municipal afirmó haber sido el único político que, según él, ha cumplido los acuerdos establecidos con el gerente, y consideró que esa conducta podría haber generado desconfianza histórica. Añadió que incluso permitió a Menera mantener mayoría dentro del consejo directivo para evitar sospechas sobre una posible destitución, pese a los intentos recientes del propio alcalde por remover al gerente y al consejo.

"Yo gané, yo soy el alcalde y yo soy lo que él siempre ha querido ser", insistió Rodríguez, al señalar que la reacción del gerente carece de justificación, pese a que él mismo ha difundido en redes sociales videos con descalificaciones y calificativos hacia Menera, a quien llamó "llorón".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Pese a las fricciones, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento continuará colaborando con Simas en los temas de agua y drenaje.

En torno al fallo federal, Rodríguez indicó que el Municipio lo acatará y trabajará con el consejo actualmente reconocido por el juzgado. Sobre la posibilidad de impugnar la sentencia, descartó cualquier movimiento mientras no exista una instrucción directa: "Si nos obligan a contestar algo, lo vamos a contestar por obligación. Pero si no, no me interesa", afirmó.