Arranca operativo de vigilancia por Buen Fin en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General de Justicia del Estado desplegó un operativo especial de vigilancia con motivo del Buen Fin, con la finalidad de proteger a comerciantes y consumidores ante el aumento de actividad económica que se espera durante el fin de semana, informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos se realizan de manera conjunta con corporaciones municipales, estatales y federales, y se concentran en áreas comerciales, sucursales bancarias y puntos de alta circulación de personas.

¿Cuál es el objetivo del operativo?

Además, indicó que los agentes mantienen recorridos de prevención en colonias y vialidades principales para reducir riesgos de conductas delictivas durante estos días de compras.

Rodríguez Ríos llamó a la ciudadanía a reforzar sus medidas de seguridad al efectuar transacciones o retirar dinero, así como a reportar de inmediato cualquier hecho inusual a los servicios de emergencia.

¿Qué acciones se implementan en el operativo?

El operativo, dijo, continuará activo durante todo el Buen Fin y se prolongará hacia las próximas semanas por el incremento de actividades derivadas de la temporada decembrina.