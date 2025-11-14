Amparo de Menera frena su destitución de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, Lorenzo Menera, obtuvo resolución definitiva del Juzgado Tercero de Distrito que le concede el amparo contra su destitución, cerrando así varios meses de tensión política y litigios en torno a su continuidad al frente del organismo.

Menera calificó el fallo como "una victoria del pueblo" y un golpe a las "viejas prácticas de compadrazgo y presión política".

"Le ganamos al poder. Estos ya no son tiempos de palancas. Ganó el pueblo", aseguró.

El funcionario agradeció el respaldo ciudadano y reiteró que su gestión seguirá alineada con los principios de la Cuarta Transformación, defendiendo el carácter público de Simas. Sostuvo que el organismo se mantendrá "en contra de la privatización y de los contratos leoninos", al afirmar que "Simas seguirá siendo una empresa del pueblo".

¿Qué cambios se esperan en Simas tras el amparo?

Tras la resolución judicial, adelantó que iniciará una "nueva etapa" con énfasis en mejorar el servicio, corregir fallas recurrentes en facturación y reforzar la atención al usuario. "He instruido al personal a redoblar esfuerzos. Vamos a trabajar como nunca en la historia de Simas", afirmó.

Menera también se refirió a las quejas por cobros elevados en los recibos de agua y se comprometió a revisarlos.

"No quiero causar sufrimiento a las familias. Si alguien debe 10 mil pesos, podemos resolverlo con 750 o mil. Vine a ayudar al pueblo", dijo.

¿Cuál es la relación de Menera con el alcalde y el gobierno estatal?

Respecto a su relación con el alcalde Jacobo Rodríguez, reveló que recientemente dialogaron y se dieron la mano, aunque admitió estar "cansado de tantos acuerdos que no se cumplen". Aun así, sostuvo que continuará colaborando en beneficio de la ciudad y destacó el respaldo del gobernador, con quien ha gestionado obras hidráulicas y la reparación de bombas.

En ese contexto, adelantó que el Gobierno Estatal invertirá más de 100 millones de pesos en la construcción de un cárcamo, además de otros proyectos financiados por el NADBank, que aportará 400 millones de pesos.

Sobre las cámaras empresariales y el obispo que solicitaron su destitución ante el juez federal, Menera dijo respetar a la Iglesia, pero sostuvo que dichos organismos "no tenían facultad para remover consejeros". Añadió que buscará un acercamiento con el obispo, aunque llamó a los liderazgos locales a "no agachar la cabeza ni someterse al poder político".

También lanzó críticas a los regidores que votaron por su salida, acusándolos de haber sido integrados "solo para rellenar espacios" y de actuar contra los principios de justicia y democracia. "Los verdaderos servidores públicos son los que sirven al pueblo, no a un patroncito", expresó.