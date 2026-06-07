Ingresan al penal a hombre acusado de atacar a su familia con un machete

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Erick Aret "N", de 31 años, fue internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras luego de ser capturado tras una búsqueda en la que participaron corporaciones de seguridad de ambos lados de la frontera.

El hombre es señalado como presunto responsable de agredir con un machete a varios integrantes de su familia en un domicilio de la colonia Valle del Norte, entre ellos sus padres y su exesposa, hecho que provocó una intensa movilización policiaca para localizarlo.

El hombre fue detenido tras una intensa búsqueda

Tras su detención, fue puesto a disposición de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lo presentaron ante la autoridad correspondiente para dar continuidad al proceso legal.

De acuerdo con información oficial, su ingreso al centro penitenciario deriva inicialmente de una presunta violación a las medidas cautelares que tenía vigentes dentro de un procedimiento previo, las cuales le impedían acercarse a su exesposa.

La Fiscalía General del Estado investiga el caso

No obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la agresión ocurrida el pasado jueves y continúa integrando las carpetas correspondientes para determinar las responsabilidades penales que procedan.

Las autoridades señalaron que las indagatorias siguen en curso y que será la autoridad judicial la encargada de definir la situación legal del imputado conforme avancen las investigaciones.