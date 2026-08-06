Exmilitar de Texas, con orden de restricción, es acusado de triple homicidio en Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Chad N., de 35 años, identificado como exmilitar y exelemento de una corporación policial en Texas, contaba con una orden de restricción vigente en Estados Unidos que le impedía acercarse a su expareja, Litzy Mora de León, madre de su hijo.

De acuerdo con la información integrada a la investigación inicial, la medida judicial habría sido uno de los factores que llevó a la mujer a abandonar Estados Unidos junto con su hijo y trasladarse a Saltillo, donde buscó refugio con sus padres.

La expareja del detenido tenía alrededor de dos semanas de haberse establecido en la capital de Coahuila, donde presuntamente había iniciado un negocio junto con su hermana, antes de que ocurriera el ataque en la colonia Espinoza Mireles.

Detalles confirmados

Las autoridades investigan que Chad N. llegó hasta el domicilio familiar, donde fueron asesinados Ana Laura de León Morín, de 44 años, su exsuegra; Laura Jaquelin Mora de León, de 23 años, su excuñada; y Emmanuel Montero Gómez, de 44 años, su exsuegro.

Durante la agresión también resultó herida Litzy Mora de León, quien permanece en estado crítico. El hijo de ambos se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), mientras continúan las diligencias ministeriales.

Acciones de la autoridad

Tras los hechos, Chad N. emprendió la huida hacia la frontera y fue detenido en el Puente Internacional de Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Eagle Pass.

El imputado viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet con logotipos de la empresa Eberle Signature Homes, donde presuntamente laboraba.

La Fiscalía General del Estado informó que, derivado de su aseguramiento en esta frontera, enfrenta inicialmente cargos por cohecho, luego de que presuntamente intentó sobornar a policías estatales, además de violencia contra integrantes de instituciones de seguridad pública y violencia familiar.

El detenido será trasladado al Centro de Justicia Penal de la Región Sureste, donde el Ministerio Público presentará los cargos correspondientes y un juez determinará su situación jurídica por el triple homicidio ocurrido en Saltillo.