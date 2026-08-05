Casa Rosa promueve el cuidado de la salud mental con conferencia para beneficiarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como parte de su programa mensual de actividades, la asociación Casa Rosa G.A.C. impartió una conferencia sobre salud mental dirigida a las personas que reciben atención en la institución, con el propósito de fortalecer la prevención y el cuidado del bienestar emocional.

La charla fue impartida por Flor Gutiérrez y Evelyn Hernández, estudiantes de la Universidad UANE, quienes destacaron la importancia de reconocer la salud mental como un componente esencial del bienestar integral.

Importancia de la salud mental

Durante la sesión abordaron temas relacionados con la identificación de síntomas de ansiedad, depresión y otras alteraciones emocionales, además de compartir herramientas básicas para detectar estas condiciones y promover la búsqueda oportuna de apoyo profesional.

Las expositoras subrayaron la importancia de atender de manera temprana los problemas de salud mental para favorecer una mejor calidad de vida y prevenir complicaciones.

Actividades de Casa Rosa G.A.C.

La conferencia forma parte de las actividades permanentes que Casa Rosa G.A.C. desarrolla para brindar orientación, acompañamiento y espacios de sensibilización a las personas que reciben atención en la asociación.