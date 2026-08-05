Patrulla Fronteriza detienen a 17 migrantes en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río detuvieron a 17 personas migrantes que presuntamente ingresaron de manera irregular a Estados Unidos por la zona de Eagle Pass, donde, de acuerdo con la corporación, intentaron ocultarse entre la vegetación utilizando prendas de camuflaje para evitar ser detectadas.

La dependencia informó que el grupo fue localizado durante un operativo de vigilancia realizado por agentes asignados a la Estación Eagle Pass, quienes efectuaron el aseguramiento pese a las condiciones del terreno.

Según la Patrulla Fronteriza, el uso de ropa con diseño de camuflaje tenía como objetivo dificultar la localización de las personas mientras avanzaban por la franja fronteriza.

Tras su detención, las 17 personas quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias para el procedimiento correspondiente; sin embargo, la corporación no informó su nacionalidad ni precisó si entre ellas había menores de edad.

La Patrulla Fronteriza reiteró que mantendrá los operativos de vigilancia y la aplicación de la legislación migratoria en el Sector Del Río para detectar y detener cruces irregulares hacia territorio estadounidense.