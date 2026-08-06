Sentencian a más de nueve años de prisión a traficante de migrantes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre fue sentenciado a nueve años, siete meses y seis días de prisión tras ser encontrado culpable del delito de tráfico de personas extranjeras, luego de haber sido detenido mientras transportaba a 26 migrantes que buscaban ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, durante un procedimiento abreviado en el que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de Raúl "N".

¿Cómo ocurrió la detención?

Los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de seguridad y prevención en la colonia Las Cumbres, en Piedras Negras. Durante el operativo, interceptaron una camioneta tipo Urban en la que el ahora sentenciado trasladaba a 26 personas extranjeras que pretendían cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos.

Detalles de la sentencia

Como resultado del proceso penal, el Juez Especializado le impuso una pena de nueve años, siete meses y seis días de prisión, además de una multa equivalente a seis mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGR reiteró que continuará con la investigación y persecución de los delitos federales, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de personas, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de conductas a través de los canales oficiales.