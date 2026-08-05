Quejas ante la CDHEC alcanzan cifra récord en Piedras Negras durante 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió 42 nuevas quejas durante julio, con lo que el acumulado de 2026 ascendió a 257 expedientes, una cifra que supera los registros del mismo periodo de los tres años anteriores y perfila al presente ejercicio como el de mayor incidencia en la delegación de Piedras Negras.

El visitador de la CDHEC en Piedras Negras, Manuel Isaac López Soto, informó que las inconformidades presentadas durante julio se dirigieron principalmente contra corporaciones de seguridad y autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Detalló que ocho quejas fueron interpuestas contra corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; ocho más contra agencias del Ministerio Público; cinco contra la Policía de Investigación y tres contra policías municipales.

Quejas por municipio

Por municipio, Piedras Negras y Nava concentraron cinco quejas cada uno, mientras que Allende registró tres expedientes.

Asimismo, se recibieron denuncias contra autoridades federales, entre ellas el Centro Federal de Readaptación Social Número 18, en Ramos Arizpe, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, con una queja en cada caso.

Entre las presuntas violaciones a los derechos humanos calificadas para investigación durante julio destacan 13 casos por ejercicio indebido de la función pública, 12 por detención arbitraria, seis por dilación en la procuración de justicia, seis por allanamiento de morada y cuatro por lesiones.

López Soto precisó que, al cierre de julio, la delegación acumuló 257 quejas, frente a las 165 registradas en el mismo periodo de 2025, las 175 de 2024 y las 166 de 2023.

Incremento en quejas

El funcionario señaló que el incremento ronda los 90 expedientes respecto de los años anteriores y advirtió que, de mantenerse la tendencia, 2026 cerraría con el mayor número de quejas registrado por la oficina regional.

Indicó que las corporaciones de seguridad pública continúan concentrando la mayor cantidad de señalamientos; sin embargo, también se observa un incremento en las inconformidades dirigidas contra dependencias federales y otros organismos públicos.

Respecto al rezago, informó que durante julio concluyeron alrededor de 25 expedientes, tanto de asuntos iniciados ese mes como de ejercicios anteriores.

Explicó que las quejas recién presentadas únicamente concluyen de manera inmediata cuando la Comisión se declara incompetente y remite el caso a otra instancia, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o cuando los hechos corresponden a conflictos entre particulares, materias ajenas a la competencia del organismo estatal.

Añadió que, en promedio, la CDHEC concluye alrededor de 25 expedientes mensuales mediante las distintas formas de terminación previstas en la legislación.