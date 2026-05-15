Cae funcionario municipal "El Osito" por ataque con arma blanca en Piedras Negras

Piedras Negras.– Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a José Iván N, alias "El Osito", señalado como probable responsable de lesionar con un arma blanca a un joven de 22 años durante una convivencia realizada en el marco de los festejos estudiantiles del Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN).

La víctima fue localizada en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", donde recibió atención médica tras presentar una herida profunda provocada presuntamente por un arma punzocortante.

Detalles confirmados

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió la noche del jueves, cuando varias personas habrían agredido al joven durante la convivencia. Según los reportes, el ahora detenido habría sido quien presuntamente le provocó la lesión de mayor gravedad.

José Iván N se desempeñaba como Contralor de Seguridad Pública Municipal y era considerado cercano al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez.

Dentro de la actual administración municipal, ha ocupado distintos cargos. Durante la campaña electoral fungió como secretario particular del entonces candidato y posteriormente fue nombrado Contralor de Seguridad Pública. Extraoficialmente, también se le relaciona con funciones dentro del Centro de Atención al Adolescente (CAAD).

Reacciones de la comunidad

El caso generó inquietud entre ciudadanos y padres de familia debido a que el funcionario estaba vinculado a áreas de seguridad y atención juvenil.

De manera extraoficial, trascendió además que semanas atrás el funcionario habría sido detenido presuntamente en posesión de publicidad oficial de Morena dentro de un vehículo oficial, situación que supuestamente era objeto de revisión interna.

Asimismo, versiones al interior de la administración municipal señalan que existían cuestionamientos relacionados con presuntas actividades de operación política en horarios laborales, lo que habría generado inconformidad entre personal del Ayuntamiento.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, una política de cero tolerancia contra quienes cometan delitos o intenten delinquir en Coahuila.