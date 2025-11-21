Mujer hospitalizada tras aparatosa volcadura en Prolongación Pérez Treviño

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer terminó hospitalizada y su vehículo quedó completamente destrozado tras una volcadura registrada este jueves por la mañana en Prolongación Pérez Treviño, en el tramo ubicado detrás del Hospital General de Zona 11 del IMSS.

Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y rescataron a la conductora, Adriana Rodríguez, de 44 años, quien permanecía dentro de su Pontiac Grand AM, el cual quedó volcado sobre la vialidad. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un hospital para su valoración.

¿Qué ocurrió?

Según informó la oficial de Tránsito y Vialidad, Carmen Garza, la mujer admitió que conducía a exceso de velocidad rumbo a una cita en la Plaza de las Culturas cuando perdió el control del vehículo y ocurrió el accidente.

La Administración Local tomó conocimiento del hecho, ya que, si bien no hubo otros conductores implicados, sí se reportaron daños a infraestructura municipal. El automóvil quedó bajo resguardo oficial hasta que la responsable cubra los daños ocasionados.