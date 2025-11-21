Identifican al agresor de estudiante del Conalep; Fiscalía lo citará a declarar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado informó que el agresor de Ian Fernando "N", estudiante de 16 años, ya fue plenamente identificado por la Agencia de Investigación Criminal y será citado en los próximos días para rendir su declaración ante el Ministerio Público en Piedras Negras.

La agresión ocurrió dentro del Conalep Piedras Negras, donde un joven ajeno a la institución, identificado como Juan Carlos "N", ingresó al plantel y golpeó al menor. Las primeras investigaciones señalan que el ataque pudo haberse originado por un tema de celos relacionado con una estudiante del plantel.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la identidad del presunto agresor está establecida y que será llamado a comparecer para que se integre su declaración a la carpeta de investigación.

Explicó que, debido a que tanto la víctima como el agresor son menores de edad, el procedimiento se llevará a cabo mediante el sistema de justicia penal para adolescentes, el cual privilegia vías alternas para solucionar el conflicto, como acuerdos entre las partes.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir la violencia?

Rodríguez Ríos destacó la importancia de que los padres de familia acudan a presentar denuncias cuando ocurren hechos violentos, a fin de que las autoridades puedan dar seguimiento puntual y determinar responsabilidades.