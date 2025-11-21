Refuerzan vigilancia sanitaria y promueven distintivo de higiene en comercios de la Jurisdicción 01

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene una vigilancia sanitaria permanente en establecimientos dedicados a la atención médica, preparación de alimentos y bebidas, manejo de insumos para la salud, ferreterías, giros relacionados con salud ambiental y comercios que utilizan sustancias tóxicas.

El coordinador del área, Ernesto Morales, informó que, además de las verificaciones habituales, el personal ha intensificado las capacitaciones en buenas prácticas de higiene en mercados, tianguis y pulgas, donde se entrega material didáctico, difusión y algunos insumos, como plata coloidal, a personas dedicadas a la preparación de alimentos.

¿Qué requisitos deben cumplir los vendedores?

Morales reiteró el llamado a los vendedores y prestadores de servicios a tramitar su tarjeta de control sanitario, requisito indispensable para operar conforme a la normativa.

El funcionario destacó también la promoción del Programa de Incentivo de Excelencia en Buenas Prácticas de Higiene, dirigido especialmente a restaurantes y empresas productoras de alimentos. Los establecimientos interesados deben cumplir requisitos como no presentar anomalías en la verificación, contar con tarjetas de control sanitario actualizadas, realizar análisis microbiológicos de sus productos y efectuar un pago establecido por la Dirección de Regulación Sanitaria.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

Uno de los beneficios principales del programa es que, una vez otorgado el distintivo, las verificaciones sanitarias quedan suspendidas por un año, siempre y cuando se mantengan las condiciones de higiene. Además, los negocios que obtengan el reconocimiento serán difundidos en las redes sociales y plataformas oficiales de la Secretaría de Salud, junto con un spot promocional que los acredita como establecimientos con buenas prácticas.

Morales recordó que recientemente se llevó a cabo una reunión con propietarios de restaurantes de mayor tamaño para explicar requisitos y beneficios del programa, que incluye también la emisión de factura deducible de impuestos por el pago correspondiente.