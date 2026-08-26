Cae tío por abuso contra niña de 8 años en fraccionamiento Centenario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una denuncia presentada por la madre de una menor de 8 años llevó a la detención de un hombre señalado como presunto responsable de abuso sexual contra la niña, quien es su propia sobrina.

José Rodolfo N., de 52 años, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de que un juez girara una orden de aprehensión relacionada con los hechos ocurridos en el fraccionamiento Centenario.

La denuncia que llevó a la detención

La investigación se inició a partir de la querella presentada por la madre de la menor, con la que se integró una carpeta y se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar el mandamiento judicial contra el señalado.

Una vez localizado y asegurado, José Rodolfo N. quedó a disposición de la autoridad judicial y fue presentado ante un juez en audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

Acciones de la autoridad

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la representación social cuenta con datos de prueba que serán expuestos durante la audiencia para buscar que el detenido sea vinculado a proceso. De concretarse dicha resolución, el procedimiento penal continuará conforme a derecho y será la autoridad judicial la encargada de determinar las medidas que correspondan al acusado.