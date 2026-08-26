Alistan obra para arroyo El Soldado; arrancaría proyecto en 2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que en 2027 iniciará un proyecto de infraestructura en el arroyo El Soldado, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones para familias de más de 20 colonias de Piedras Negras asentadas en las inmediaciones del afluente.

El mandatario estatal señaló que la obra busca atender una problemática que se agudiza durante la temporada de lluvias, cuando las precipitaciones representan un riesgo para las viviendas ubicadas en esta zona del municipio.

Jiménez Salinas indicó que la iniciativa fue planteada recientemente por el diputado local Guillermo Ruiz y la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, quienes expusieron las afectaciones que generan las lluvias en este sector de Piedras Negras.

"Por eso, hoy quiero hacer el compromiso de que, junto con mi amigo Memo y mi amiga Sonia, en el 2027 arrancaremos el gran proyecto del arroyo El Soldado para Piedras Negras", afirmó.

Detalles del proyecto

El gobernador también adelantó que durante los próximos años se realizarán diversas obras en Piedras Negras con recursos 100 por ciento estatales, como parte de las acciones de infraestructura previstas para la ciudad fronteriza.

"Que se vea que traemos muchos recursos y vamos a traer muchos más para Piedras Negras", expresó.

Respuesta a críticas

El señalamiento ocurrió luego de comentarios atribuidos al alcalde de Piedras Negras sobre la falta de recursos estatales para el municipio, a los que el gobernador respondió al destacar la inversión que, aseguró, se realizará en la ciudad.