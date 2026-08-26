Indagan a tres por extorsión con fotos y videos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La difusión de fotografías y videos de una mujer derivó en una investigación por presunta extorsión contra tres personas que permanecen detenidas en Piedras Negras.

Félix "N.", de 47 años; Jorge "N.", de 19, y Maricruz "N.", de 25, son investigados por la Fiscalía General de Justicia, aunque su aseguramiento inicial ocurrió por un delito distinto, relacionado con violencia contra miembros de seguridad.

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, explicó que los tres permanecen dentro del plazo constitucional de 48 horas, mientras se recaban elementos que permitan establecer su posible participación en la extorsión denunciada en la colonia Hacienda.

Acciones de la autoridad

De encontrarse datos de prueba suficientes por este ilícito, el Ministerio Público podrá ponerlos a disposición de un juez para que determine su situación jurídica, señaló el funcionario.

Valdez indicó que la Fiscalía continúa integrando ambas carpetas de investigación y que será en las próximas horas cuando se defina el curso legal de los casos, conforme a los elementos reunidos.