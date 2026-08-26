Llevarán ante juez a menor de 16 años por ataque con navaja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado llevará ante un juez especializado en justicia para adolescentes a una menor de 16 años, señalada de participar en la agresión con arma blanca que dejó gravemente lesionada a una mujer en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, informó que el expediente ya cuenta con la denuncia de la víctima y las declaraciones de testigos que presenciaron el incidente, por lo que la carpeta de investigación será judicializada con la adolescente detenida por el delito de lesiones gravísimas.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Será durante la audiencia inicial cuando el juez especializado determine la situación jurídica de Estrella Nayeli "N.", identificada como la presunta responsable de herir con una navaja a Karina González Hernández, de 30 años, en un hecho registrado después de que, presuntamente, la víctima golpeó a la madre de la menor.

El funcionario ministerial indicó que las diligencias de investigación permitieron reunir los elementos necesarios para poner el caso a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de resolver la situación legal de la adolescente conforme al sistema de justicia para menores.

Estado de salud de la víctima

En relación con el estado de salud de Karina González Hernández, señaló que actualmente permanece estable. Precisó que, aunque inicialmente se reportó en condición crítica debido a la gravedad de la lesión, su evolución médica ha sido favorable.