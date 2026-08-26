Reconoce Manolo Jiménez a policías y Fuerzas Armadas tras enfrentamiento en Candela

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció a los elementos de la Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas que participaron en el enfrentamiento registrado en Candela, donde un agente estatal perdió la vida.

El mandatario estatal expresó sus condolencias a los familiares del elemento fallecido y destacó su labor durante el operativo.

"Mi reconocimiento total a la Policía Estatal, a las Fuerzas Armadas, por defender a nuestro Estado, por nuevamente no permitir que presuntos integrantes de la delincuencia entraran a afectar a nuestras familias", señaló.

Jiménez Salinas afirmó que la seguridad en Coahuila se mantiene como una prioridad y atribuyó los resultados a la coordinación entre las distintas corporaciones, así como a la inversión destinada al fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

"Aquí hay voluntad y hay coordinación. Hoy vivimos en el Estado más seguro de México", sostuvo.

El gobernador informó que se mantiene en comunicación con el fiscal general del Estado, el secretario de Seguridad Pública y personal operativo, además de elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desplegados en la zona.

Acciones de la autoridad

Señaló que el enfrentamiento ocurrió prácticamente en los límites entre Coahuila y Nuevo León y destacó el reforzamiento de la presencia de las corporaciones de seguridad en esa región.

"Por eso aquí nunca bajamos la guardia. Nuevamente esta situación se da prácticamente en los límites entre Coahuila y Nuevo León", afirmó.

Jiménez Salinas sostuvo que los presuntos delincuentes se encontraron con la respuesta coordinada de las corporaciones estatales y federales.

"Una vez más los delincuentes se topan con pared, se topan con la Policía Estatal de Coahuila, con la Fiscalía de Coahuila, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional y con la Marina", expresó.

Detalles confirmados

El gobernador confirmó, además, que hay presuntos delincuentes abatidos, aunque señaló que las autoridades permanecen atentas al desarrollo de las investigaciones.

Finalmente, reiteró que la pérdida del elemento estatal representa un golpe para la corporación y para el Estado.

"Nosotros estamos al pendiente y, sobre todo, reflexivos, y nos duele la pérdida de uno de los nuestros", concluyó.