Detienen a abusador de menor de edad en la colonia San José

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de la tercera edad fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser detenido por su presunta participación en un delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, en hechos registrados en el fraccionamiento San José, en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió durante la noche de Navidad, cuando una familia invitó a un vecino, identificado como Juan Manuel "N", de 75 años, a una convivencia celebrada en un domicilio ubicado en la calle Tabachines.

Detalles del incidente

De manera preliminar, se indicó que el adulto mayor habría aprovechado que una menor de 16 años se encontraba sola en una de las habitaciones del domicilio para cometer el presunto abuso.

Tras los hechos, la víctima informó a su madre, quien dio aviso a las autoridades, lo que permitió la detención del señalado.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que ya existe una denuncia formal y que la situación jurídica del detenido será determinada dentro de las próximas 48 horas.