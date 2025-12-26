Frena temor migratorio llegada de connacionales a Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– El temor entre visitantes con estatus migratorio en Estados Unidos continúa impactando la llegada de turistas a Piedras Negras, reconoció Ramón Rosales, tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), quien señaló que, aunque el flujo no se ha detenido, el crecimiento ha sido lento.

"Estamos batallando un poquito porque todavía hay cierto miedo en venir", explicó. De acuerdo con el funcionario, personas con residencia legal temen perder su estatus al cruzar la frontera, lo que ha generado cautela para viajar, particularmente en estancias de ocio.

No obstante, Rosales destacó que este temor comienza a disminuir de manera paulatina. "La gente sigue viniendo y poco a poco se está perdiendo el miedo", afirmó, al señalar una recuperación gradual en la afluencia turística.

Acciones de la OCV para mejorar el turismo

Ante este panorama, consideró necesario reforzar la promoción del destino en Estados Unidos, especialmente en Texas, principal mercado emisor de visitantes hacia la ciudad. "Tenemos que promocionar mejor allá", subrayó, al insistir en que una estrategia más intensa podría ayudar a revertir la percepción y atraer a más turistas.

Expectativas de crecimiento en el turismo

La OCV mantiene la expectativa de incrementar el número de visitantes conforme avance el año, apoyándose en el turismo de negocios y médico, así como en campañas de difusión dirigidas al público texano.