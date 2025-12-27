Descuento millonario en SIMAS destapa nuevas irregularidades en factibilidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La entrega de factibilidades irregulares por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) volvió a quedar al descubierto al cierre del año, ahora con un descuento millonario otorgado a un nuevo fraccionamiento de la constructora Manter.

Se trata del desarrollo habitacional Monte Claro, para el cual el pago por interconexión de agua y drenaje había sido originalmente tasado en 15 millones 509 mil pesos, correspondientes a mil 926 lotes de vivienda de interés social, de acuerdo con un convenio de pagos fechado el 16 de diciembre.

Sin embargo, personal de SIMAS autorizó la factibilidad por apenas 7 millones 60 mil pesos, lo que representa un descuento superior al 50 por ciento del monto que debía cubrir la inmobiliaria.

El documento no cuenta con la firma del gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, y señala como uno de los involucrados en la expedición del beneficio al asesor del organismo y exdirector de SIMAS Acuña, José Luis Salinas.

¿Qué denunció Maridol García sobre SIMAS?

Este caso se suma a los señalamientos que estallaron desde abril pasado, cuando la excomisaria de SIMAS, Maridol García, denunció la entrega de factibilidades con descuentos de cientos de miles de pesos a fraccionadores.

Regidores como Ricardo Múzquiz la acusaron entonces de presuntamente cobrar de manera directa estos permisos a constructores.

Detalles sobre el fraccionamiento Monte Claro

El fraccionamiento Monte Claro se ubicará en el área del ejido Piedras Negras y será comercializado por Manter, inmobiliaria que ha concentrado la obtención de factibilidades en el municipio.

Algunos de sus desarrollos, como Praderas, han crecido con sistemas propios de abasto de agua y tanques elevados, pese a recibir autorizaciones del organismo operador.