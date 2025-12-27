Vinculan a proceso a joven por asalto violento en Tecate Six de la colonia Acoros Dos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Carlos Eduardo N, de 25 años, fue vinculado a proceso y enviado al Centro Penitenciario de Piedras Negras, tras ser señalado como presunto responsable de un asalto con violencia ocurrido en un Tecate Six de la colonia Acoros Dos.

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, luego del reporte del robo y la presentación de la denuncia formal se realizaron las investigaciones que derivaron en la detención del imputado, quien fue puesto a disposición de un juez de control.

Acciones de la autoridad

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró que los elementos presentados por la Fiscalía eran suficientes para iniciar el proceso penal en su contra, imponiendo la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Actualmente, el acusado permanece recluido en el penal de esta ciudad, en espera de su próxima audiencia, la cual se celebrará dentro de un mes, plazo legal establecido para la conclusión de la investigación complementaria.

Investigación en curso

Finalmente, la Fiscalía indicó que se mantienen abiertas otras líneas de investigación para determinar si el imputado estaría involucrado en otros asaltos, lo que podría derivar en nuevos procesos penales en su contra.