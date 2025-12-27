Liberan a conductora tras choque múltiple en bulevar República

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de asumir la responsabilidad por los daños materiales provocados en un accidente vial, Norma Cecilia "N", de 50 años de edad, obtuvo su libertad tras concretar un acuerdo reparatorio con la parte afectada en Piedras Negras.

La mujer asume responsabilidad

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la mujer fue atendida médicamente tras el percance y posteriormente presentada ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinó que el caso era susceptible de una salida alterna.

Detalles del acuerdo reparatorio

El funcionario detalló que la conductora aceptó reparar los daños ocasionados, lo que permitió resolver el proceso legal sin necesidad de mantenerla bajo detención.

Circunstancias del accidente

Los hechos se registraron cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta Ford Explorer color guinda por el bulevar República y, al llegar a la altura del Laguito Mexicano, perdió el control de la unidad, impactándose primero contra una barda de malla ciclónica y posteriormente contra un tráiler que se encontraba estático en el lugar.