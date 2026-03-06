Arrestan a sujeto por presunta violencia familiar en la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos policiacos detuvieron a un hombre señalado de presuntamente agredir a su esposa y a sus hijos en un domicilio de la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Piedras Negras.

El detenido fue identificado como Pablo N, quien fue asegurado luego de que autoridades recibieran un reporte de violencia familiar ocurrido en la calle Arroyo, en el mencionado sector.

Según el testimonio de la víctima, Andrea N, el agresor habría iniciado una discusión presuntamente por celos y posteriormente la atacó físicamente, causándole una lesión en la cabeza. La mujer señaló además que sus hijos también resultaron afectados durante la agresión.

Tras el reporte, socorristas del Departamento de Bomberos acudieron para brindarle atención a la mujer lesionada, mientras que los policías procedieron con la detención del presunto responsable.

El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en el Empoderamiento de la Mujer, autoridad que determinará su situación jurídica.

Por su parte, personal de PRONNIF resguardó a varios menores de edad que se encontraban en el lugar, con el objetivo de iniciar las investigaciones necesarias y garantizar su bienestar.