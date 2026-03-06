Monitorean presencia de mosquito de malaria en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Personal de la Secretaría de Salud realiza labores de monitoreo en la orilla del Río Bravo, a la altura del Paseo del Río, para detectar la posible presencia de larvas del mosquito Anopheles, considerado un potencial transmisor de la malaria.

Acciones de la autoridad

El entomólogo jurisdiccional, Eduardo Gilberto Bass Gutiérrez, explicó que mediante estudios de campo y toma de muestras se busca identificar la larva de este mosquito, la cual podría convertirse en un vector capaz de transmitir la enfermedad.

Detalló que, una vez que el insecto alcanza su etapa adulta, se alimenta de sangre humana durante su ciclo de vida, lo que lo convierte en un posible transmisor del parásito que provoca la malaria.

Las muestras recolectadas en la zona son enviadas a laboratorios en Saltillo, donde se realiza el análisis correspondiente dentro de un programa de monitoreo que se lleva a cabo cada tres meses.

Detalles confirmados

Bass Gutiérrez explicó que para que se presente un caso de malaria deben coincidir dos factores: la presencia del mosquito Anopheles y una persona portadora del parásito, generalmente proveniente de otro país o con movilidad constante, como migrantes, personal militar o viajeros.

En ese escenario, el mosquito podría picar primero a una persona infectada, adquirir el parásito y posteriormente transmitirlo al picar a un residente local.

No obstante, el especialista destacó que en la región no se tiene registro de casos de malaria en las últimas décadas, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica de manera permanente.