Joven de 25 años hospitalizada tras intentar quitarse la vida en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Una joven de 25 años, identificada como Joselyn Carolina "N", fue internada en la clínica del ISSSTE en Piedras Negras luego de presuntamente ingerir medicamento controlado en su domicilio ubicado en la calle Quetzal, en la colonia Los Encinos.

De acuerdo con autoridades, la mujer fue encontrada inconsciente por sus familiares, quienes la trasladaron al hospital, donde médicos le realizaron un lavado de estómago. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del ingreso al nosocomio y señalaron que el consumo excesivo de este tipo de medicamentos puede provocar la parálisis de órganos vitales.

El caso fue clasificado como un presunto intento de suicidio y se canalizó a las instancias gubernamentales encargadas de los programas de salud mental para brindar atención integral.

Frecuencia de casos similares

Las autoridades indicaron que este tipo de reportes se presentan con cierta frecuencia en la región, llegando a registrarse en ocasiones aproximadamente uno cada 15 días.