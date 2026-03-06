Asaltan a mujer al cruzar el Puente I

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer estadounidense de 23 años fue víctima de un asalto con violencia luego de cruzar caminando el Puente Internacional Uno hacia Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la joven identificada como Marlen Herrera Solís fue interceptada por varias personas a la altura de la asta bandera monumental, en una plaza pública de la ciudad, donde fue golpeada y despojada de su bolso.

En el interior del bolso llevaba un teléfono celular y 345 dólares en efectivo, pertenencias que le fueron arrebatadas por los agresores, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Tras el ataque, la afectada solicitó apoyo a elementos militares que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso a las autoridades locales.

La joven fue interceptada por varios agresores

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores; sin embargo, no lograron ubicar a los presuntos responsables.

Se espera que Marlen Herrera interponga una denuncia formal

Las autoridades indicaron que se espera que la víctima interponga la denuncia formal para iniciar la investigación correspondiente.