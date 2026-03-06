Encabeza Olimpia Coral congreso 8M en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el congreso "8M" en el Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, un espacio de reflexión sobre los derechos de las mujeres que reunió a estudiantes, instituciones educativas y ciudadanía en general.

El evento tuvo como ponente principal a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, reconocida por promover la Ley Olimpia, normativa que sanciona la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Durante su intervención, la activista compartió su experiencia personal y el proceso que la llevó a impulsar cambios legales en distintas entidades del país para proteger la intimidad y la dignidad de las mujeres en entornos digitales.

Importancia de la violencia digital

Ante el público reunido en el recinto cultural, Melo destacó la importancia de reconocer la violencia digital como una forma de agresión que afecta principalmente a mujeres y jóvenes, además de subrayar la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia y la educación digital.

Actividades del Día Internacional de la Mujer

El congreso formó parte de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de generar conciencia sobre los derechos de las mujeres y promover espacios de diálogo y participación social.