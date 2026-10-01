Cabildo se queda sin mayoría tras reclamo por contratos de Gabito Ballesteros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La sesión de Cabildo de este miércoles quedó suspendida luego de que la mayoría de los regidores abandonara el recinto, tras cuestionar que el alcalde Jacobo Rodríguez se negara a someter a votación la cancelación de contrataciones relacionadas con presentaciones del cantante Gabito Ballesteros.

Los ediles inconformes cuestionaron que durante la actual Administración Municipal se hayan destinado alrededor de 11 millones de pesos del erario en dos contrataciones relacionadas con el artista, mientras señalaron que rubros como las obras de drenaje pluvial no cuentan con recursos asignados.

La mayoría de los regidores decidió retirarse de la sesión ante la negativa que atribuyeron al Alcalde para someter a votación la cancelación de las contrataciones.

Con la salida de los ediles, la sesión quedó sin la participación de la mayoría del Cabildo, mientras Jacobo Rodríguez permaneció acompañado por los regidores que respaldaron su postura.

Los inconformes señalaron que buscarán que el gasto destinado a espectáculos sea revisado y cuestionaron las prioridades presupuestales de la Administración Municipal.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a los señalamientos realizados durante la sesión. Para establecer el monto exacto de las contrataciones, sus condiciones y la situación presupuestal de las obras de drenaje pluvial, deberán revisarse los contratos, documentos financieros y acuerdos de Cabildo correspondientes.

Como antecedente, reportes recientes han consignado que regidores han cuestionado el costo de las presentaciones de Gabito Ballesteros. La información publicada señala montos distintos para las contrataciones de 2025 y 2026, por lo que el monto referido durante la sesión requiere corroboración documental.