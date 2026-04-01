Refuerzan seguridad en el norte de Coahuila tras hechos violentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de Coahuila implementarán un operativo de seguridad reforzado en la zona norte del estado, luego de acciones coordinadas con Durango en la región Laguna, informó el fiscal general Federico Fernández Montañez.

Acciones de la autoridad

El plan contempla vigilancia aérea y terrestre, así como la incorporación de 42 elementos de la Secretaría de Marina, quienes ya se desplazan hacia la región para fortalecer la seguridad en distintos municipios.

El fiscal subrayó que esta estrategia responde a la prioridad que representa la zona norte para el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, destacando la necesidad de mantener el control en áreas limítrofes con Nuevo León.

Refuerzo de seguridad en Semana Santa

Además, señaló que el incremento en la movilidad durante Semana Santa obliga a reforzar la presencia de corporaciones, por lo que se sostendrán reuniones con autoridades municipales y fuerzas armadas para coordinar el despliegue.

Como parte de las acciones, se habilitarán puntos de atención con códigos QR en carreteras, lo que permitirá a la ciudadanía reportar incidentes y comunicarse directamente con mandos de seguridad.

Enfrentamiento en Progreso

El reforzamiento se da tras un enfrentamiento en Progreso, donde dos civiles armados murieron. Las autoridades confirmaron que no hubo detenidos y que las investigaciones siguen en curso.