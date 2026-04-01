Envían a prisión a hombre por violencia familiar en Lomas de la Villa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras una audiencia inicial, un juez dictó prisión preventiva justificada a Héctor Juan N, de 27 años, acusado del delito de violencia familiar en agravio de su madre, en un incidente registrado en la colonia Lomas de la Villa.

Los hechos ocurrieron cuando el señalado presuntamente amenazó a la víctima con un arma blanca y posteriormente intentó lesionarse, situación que motivó la intervención de las autoridades.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que el Ministerio Público logró sustentar la imputación con datos de prueba suficientes, lo que permitió al juez vincular a proceso al acusado.

Como parte de la resolución judicial, el imputado fue internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Detalles confirmados

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, al término del cual se determinará la evolución del caso dentro del sistema penal.