Detenido Jorge Luis "N" por presunto delito sexual contra una menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de la fiscalía general del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis N, de 38 años de edad, por su probable responsabilidad en un delito sexual cometido en perjuicio de una persona menor de 15 años de edad, en hechos registrados en la colonia Buena Vista.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el mandamiento judicial fue ejecutado por elementos adscritos al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, luego de que un juez emitiera la orden correspondiente. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

La detención de Jorge Luis N

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que durante este día se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación y buscará que el acusado sea vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en agravio de una persona menor de edad.

Investigaciones adicionales en curso

Asimismo, señaló que dentro de las investigaciones existe otra línea relacionada con un posible delito adicional, por la difusión de contenido audiovisual de la menor en páginas para adultos. Las autoridades indicaron que el caso permanece en etapa de investigación y serán las instancias judiciales las que determinen la situación legal del detenido conforme avance el proceso.