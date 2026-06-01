Hallan sin vida a hombre en domicilio de la colonia Central

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación luego de que un hombre fuera encontrado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la colonia Central de Piedras Negras.

El reporte fue atendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al domicilio localizado en la calle Primavera número 518, donde confirmaron el fallecimiento de una persona del sexo masculino.

Durante las diligencias iniciales, la pareja sentimental del fallecido informó a las autoridades que el hombre atravesaba por una situación complicada relacionada con la falta de empleo y problemas económicos derivados del pago de la renta. Asimismo, señaló que anteriormente había enfrentado episodios de crisis personales.

La persona que realizó el hallazgo explicó que encontró a su pareja dentro de la vivienda y, al percatarse de la situación, solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

La pareja del fallecido reportó problemas económicos y crisis personales previas.

Peritos y agentes investigadores procesaron la escena y aseguraron diversos indicios para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa de muerte.

Peritos procesan la escena y recogen indicios para la investigación correspondiente.

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, indicó que los resultados periciales serán fundamentales para confirmar la mecánica de los hechos y determinar la clasificación definitiva del caso.

El cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar la causa de muerte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.