Cae policía por agredir a su esposa en la colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un elemento activo de la Policía Municipal fue detenido por sus propios compañeros luego de ser señalado como presunto responsable de agredir físicamente a su pareja sentimental en hechos ocurridos la noche del jueves en la colonia Villa Real.

¿Cómo ocurrió la detención?

De acuerdo con los reportes, fue la propia esposa del oficial quien solicitó la intervención de las autoridades tras denunciar haber sido víctima de violencia física.

Al lugar acudieron elementos de la corporación, quienes procedieron con la detención de Fernando Javier "M", identificado como presunto responsable de la agresión.

Tras su arresto, el policía negó los señalamientos en su contra y aseguró que se encontraba en su domicilio cuando su esposa llegó y, sin motivo aparente, lo acusó de haberla golpeado.

Detalles de la denuncia

Sin embargo, al día siguiente la mujer acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para formalizar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

Derivado de las investigaciones iniciales y del procedimiento legal en curso, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante la jornada del viernes fue presentado ante un juez penal, donde se inició el proceso legal correspondiente. Actualmente, se encuentra en espera de que se defina su situación jurídica durante la audiencia de vinculación a proceso.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades conforme a derecho.