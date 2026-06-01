Sonia Villarreal rechaza acusaciones del alcalde y exige pruebas por señalamientos sobre protestas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Luego de ser señalada por el alcalde Jacobo Rodríguez como presunta responsable de incitar la quema de llantas durante la protesta registrada en la colonia Periodistas, la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal, rechazó categóricamente las acusaciones, exigió que se presenten pruebas y cuestionó que el Gobierno Municipal priorice la búsqueda de responsables en lugar de atender las consecuencias derivadas del desalojo y demolición de viviendas en ese sector.

La funcionaria estatal afirmó que los señalamientos realizados por el presidente municipal carecen de sustento, luego de que éste la acusara públicamente de haber alentado actos de protesta durante los hechos ocurridos en la colonia Periodistas.

¿Qué declaró Sonia Villarreal sobre las acusaciones?

Villarreal sostuvo que en ningún momento instruyó o promovió acciones que alteraran el orden público y aseguró que su única recomendación a los ciudadanos fue documentar y transmitir en vivo lo que sucedía durante el operativo realizado en la zona. "Si existen pruebas, que las presenten", señaló la subsecretaria al rechazar cualquier participación en actos relacionados con la quema de llantas o manifestaciones que pudieran derivar en incidentes.

Reacciones a la protesta en la colonia Periodistas

Asimismo, consideró que las acusaciones no pueden basarse en comentarios o menciones realizadas por terceros y afirmó que quienes ejercen responsabilidades de gobierno deben actuar con seriedad y sustentar sus declaraciones en hechos verificables. La funcionaria estatal también cuestionó que la administración municipal haya centrado su atención en los actos de protesta y no en la situación que enfrentaron las familias afectadas por el derribo de viviendas para la continuación del proyecto del muro impulsado en ese sector de la ciudad.

Villarreal consideró preocupante que las autoridades municipales no hubieran previsto las consecuencias sociales derivadas de la obra y reprochó el uso de la fuerza pública durante las acciones que culminaron con el desalojo de habitantes de la colonia.

Impacto en la comunidad de la colonia Periodistas

La controversia se suma a la creciente inconformidad de vecinos de la colonia Periodistas, quienes han denunciado falta de información, ausencia de acuerdos previos y afectaciones patrimoniales derivadas de las acciones emprendidas para la construcción del muro aprobado por el Ayuntamiento.