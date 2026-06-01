Escala choque por muro de Ferromex: Alcalde responde con insultos a críticas por muro en colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con frases como "si tan chin*es se creen" y "soy número uno en todo", el alcalde Jacobo Rodríguez respondió de manera impulsiva a las declaraciones realizadas la noche del viernes por la subsecretaria Sonia Villarreal, quien cuestionó la falta de información del Gobierno Municipal hacia vecinos de la colonia Periodistas ante las maniobras de retiro de viviendas efectuadas por Ferromex para la construcción del muro** aprobado por el Ayuntamiento en 2025.

La nueva confrontación pública del edil con otros funcionarios surgió a raíz de las protestas de habitantes de la colonia Periodistas, quienes el jueves fueron objeto de un operativo de retiro de algunas propiedades por parte de personal de Ferromex para dar continuidad al proyecto del muro.

La obra fue autorizada por la actual administración municipal en septiembre de 2025 sin que, según vecinos inconformes, existiera un proceso de consenso ciudadano ni se presentaran estudios pluviales que justificaran su construcción.

Además, el proyecto ha generado cuestionamientos debido a que el suministro de concreto para la obra es realizado por ARCCO, empresa recientemente instalada por familiares del alcalde, situación que ha dado pie a señalamientos sobre un posible conflicto de interés.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la subsecretaria Sonia Villarreal aseguró que eran falsos los señalamientos de Rodríguez al intentar atribuir a otras instancias la responsabilidad de informar y consensuar con los vecinos la construcción del muro de concreto aprobado por el Ayuntamiento dentro de la mancha urbana.

Villarreal sostuvo que la obligación de socializar el proyecto correspondía al Gobierno Municipal, por lo que rechazó los intentos de deslindar responsabilidades.

Minutos después de la publicación del mensaje, Rodríguez respondió mediante sus propias plataformas digitales con un tono confrontativo y expresiones altisonantes. Durante su intervención, retó a sus críticos con frases como "si se creen tan chingones" y afirmó ser el "número uno en todo".

En su respuesta, el alcalde evitó referirse a los cuestionamientos relacionados con el presunto conflicto de interés derivado del suministro de concreto para la obra, tema que desde 2025 ha provocado críticas y desgaste político para su administración.